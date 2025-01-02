Торговый оборот Петербурга с Мурманской областью достиг 12,3 млрд рублей

Мурманская область стала лидером по торговому обороту с Петербургом среди регионов Арктической зоны в 2024 году. Всего с регионом было заключено 1512 контрактов на общую сумму в 12,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Смольного 2 января. По сравнению с 2023 годом, объем показателей вырос почти втрое. Следом идут Красноярский край с торговым оборотом в размере 9,6 млрд рублей и Республика Карелия - 8,2 млрд рублей. Общий объем торгового оборота Северной столицы с регионами Арктики составил более 50 млрд рублей.

"Эти итоги наглядно свидетельствуют о планомерном укреплении роли Петербурга как ключевого партнера для регионов Арктики. Системное развитие торгово-экономических связей с арктическими регионами подтверждает востребованность нашей продукции и передовых технических решений, которые разрабатывают в Санкт‑Петербурге", - цитирует губернатора Петербурга Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Как уточнили в администрации города, основным направлением сотрудничества с регионами Арктической зоны стало здравоохранение. Объем договоров в этой отрасли составил 17,5 млрд рублей. Также востребованы контракты в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Сумма договоров в этих сферах составила 11,7 млрд и 11,1 млрд рублей соответственно.

Общий торговый оборот с арктическими регионами за прошедший год вырос более чем на четверть, почти на 27% по сравнению с 2023 годом. Данные были получены в ходе изучения закупок товаров, работ и услуг, реализованных петербургскими предприятиями на Крайнем Севере.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру