Скончался экс-депутат ЗакСа Игорь Тимофеев

В возрасте 66 лет скончался депутат Законодательного собрания Петербурга прошлых созывов Игорь Тимофеев. Он умер 2 января, сообщил ЗАКС.Ру депутат Александр Ржаненков. Последнее время Тимофеев тяжело болел.

Тимофеев родился в 1958 году. Свою карьеру он посвятил военной медицине. Учился в Военно-медицинской академии им. Кирова, где позже стал военным профессором. Написал более ста научных трудов о медицинских, социальных и правовых вопросах лечения пострадавших от травм и тяжелых заболеваний.

В 1990 году Тимофеев избрался в Выборгский районный совет народных депутатов. С 1997 по 2001 год был депутатом МО № 12 (сейчас - МО "Сампсониевское") и МО № 13 (сейчас МО "Светлановское"). Был депутатом Законодательного собрания второго, третьего и четвертого созывов. Состоял во фракции "Единая Россия".

Константин Леньков / Фото Заксобрание Петербурга