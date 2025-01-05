ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:49

Беглов выразил свои соболезнования в связи с кончиной дирижера Владимира Попова

фото ЗакС политика Беглов выразил свои соболезнования в связи с кончиной дирижера Владимира Попова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и коллективу оркестра в связи со смертью художественного руководителя и главного дирижера Государственного Русского концертного оркестра Петербурга Владимира Попова, об этом 5 января сообщили в пресс-службе Смольного.

"Владимир Павлович Попов посвятил себя сохранению многовековой культуры России.  Основанный им более тридцати лет назад в Санкт-Петербурге оркестр продолжил традиции высокого  исполнительства на русских народных инструментах", – сказал Беглов.

Как отметил глава города, оркестр стал широко популярным, став одним из главных оркестров России. Также он добавил, что сам Попов за время своей работы успел снискать уважение в профессиональным сообществе и среди всех тех, кто просто любит искусство.

Фото: комитет по культуре Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости5 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама