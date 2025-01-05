Беглов выразил свои соболезнования в связи с кончиной дирижера Владимира Попова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и коллективу оркестра в связи со смертью художественного руководителя и главного дирижера Государственного Русского концертного оркестра Петербурга Владимира Попова, об этом 5 января сообщили в пресс-службе Смольного.

"Владимир Павлович Попов посвятил себя сохранению многовековой культуры России. Основанный им более тридцати лет назад в Санкт-Петербурге оркестр продолжил традиции высокого исполнительства на русских народных инструментах", – сказал Беглов.

Как отметил глава города, оркестр стал широко популярным, став одним из главных оркестров России. Также он добавил, что сам Попов за время своей работы успел снискать уважение в профессиональным сообществе и среди всех тех, кто просто любит искусство.

Фото: комитет по культуре Петербурга