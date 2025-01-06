В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной угрозы из-за скользких дорог

"Желтый" уровень погодной угрозы объявили в Петербурге из-за ожидаемых днем 7 января гололеда и измороси, сообщило правительство города. Подобный уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с гололедом и изморозью", — говорится в сообщении Смольного.

Предупреждение будет действовать в период с 10:00 по 21:00 вторника, 7 января. Местами в городе ожидается отложение мокрого снега. В Смольном попросили водителей соблюдать осторожность на дорогах или же, по возможности, вовсе отказаться от поездок на личном транспорте. Также к аккуратности призвали и пешеходов.

Фото: ЗАКС.Ру