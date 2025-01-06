Сбор елок на переработку начался в Петербурге и Ленобласти

Традиционная акция по сбору новогодних елок на переработку "Елки, палки и щепа" стартовала в Петербурге и Ленинградской области, сообщили 6 января в АНО "Экологические добровольческие проекты". Сбор продлится до 9 февраля.

Первый пункт сбора хвойных открылся в Кингисеппе еще 3 января. В то же время основной сбор продлится в период с 13 по 26 января. Деревья будут переработаны в щепу и затем переданы на подстилку и подкормку животным, находящимся в РКЦ "Велес", в конно-спортивном клубе "Александрова дача", в детской конной академии "Рутения" и в других организациях. Также щепу используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве.

"На переработку принимаются ели, сосны и пихты, как сочные зеленые, так и сухие, как целыми деревьями, так и ветками, а осыпавшиеся иголки можно сдать в отдельном мешочке", — говорится в сообщении о проведении акции.

Деревья должны быть очищены от блесток и мишуры, на них не должно быть игрушек и искусственного снега, а также транспортной упаковки. По состоянию на понедельник, 6 января, открыто 19 пунктов сбора, из которых восемь расположены в Петербурге, а остальные — на территории трех районов области. Ознакомиться с их местоположением можно на карте.

Сама акция проводится в Петербурге с 2015 года, за это время удалось собрать 41 тысячу деревьев, сообщили организаторы.

Фото: unsplash