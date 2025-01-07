Самолет, летевший из Петербурга в Самарканд, экстренно приземлился в Москве

Из-за индикации стабилизатора самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший в Самарканд из Петербурга, совершил посадку в столичном аэропорту Внуково, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

"Самолет совершил штатную посадку. Заруливает самостоятельно", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы авиакомпании.

Как уточняет РИА "Новости", на борту воздушного судна марки Boeing находилось 173 человека. Для продолжения полета готовят резервный самолет.

Фото ЗАКС.Ру