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Новости 16:55

Самолет, летевший из Петербурга в Самарканд, экстренно приземлился в Москве

фото ЗакС политика Самолет, летевший из Петербурга в Самарканд, экстренно приземлился в Москве

Из-за индикации стабилизатора самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший в Самарканд из Петербурга, совершил посадку в столичном аэропорту Внуково, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

"Самолет совершил штатную посадку. Заруливает самостоятельно", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы авиакомпании. 

Как уточняет РИА "Новости", на борту воздушного судна марки Boeing находилось 173 человека. Для продолжения полета готовят резервный самолет.

Фото ЗАКС.Ру


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