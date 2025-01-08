ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:37

"Снег не прекращается": Убирать улицы Петербурга вышли 7,3 тысячи дворников

фото ЗакС политика "Снег не прекращается": Убирать улицы Петербурга вышли 7,3 тысячи дворников

Более 7,3 тысячи дворников устраняют последствия снегопада в Петербурге 8 января, сообщили в жилищном комитете. На улицах работает 898 единиц уборочной техники и 632 единицы малой механизации. В ведомстве рассказали, что за сутки сотрудники коммунальных служб использовали 935 тонн противогололедных материалов. На снегоплавильные пункты вывезено 1220 куб. м снега. 

"Завтра рабочий и учебный день, утром, когда наши жители выйдут из дома, они должны идти по очищенной дворовой территории и пешеходным дорожкам. Нужно обеспечить безопасность и комфорт. Снег не прекращается. Мобилизованы дополнительные ресурсы техники и людей", - приводят слова председателя комитета Дениса Удода в пресс-службе ведомства.

В жилкоме добавили, что приоритетом в уборке при "температурных качелях" является прометание территорий и обработка противогололедными средствами, а также очистка дорожек у подъездов и уборка снега и наледи с крыш домов. 

Ранее в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда, снега, обледенения и гололёдно-изморозевых отложений. Ограничения сохранятся до вечера 10 января. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама