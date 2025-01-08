"Снег не прекращается": Убирать улицы Петербурга вышли 7,3 тысячи дворников

Более 7,3 тысячи дворников устраняют последствия снегопада в Петербурге 8 января, сообщили в жилищном комитете. На улицах работает 898 единиц уборочной техники и 632 единицы малой механизации. В ведомстве рассказали, что за сутки сотрудники коммунальных служб использовали 935 тонн противогололедных материалов. На снегоплавильные пункты вывезено 1220 куб. м снега.

"Завтра рабочий и учебный день, утром, когда наши жители выйдут из дома, они должны идти по очищенной дворовой территории и пешеходным дорожкам. Нужно обеспечить безопасность и комфорт. Снег не прекращается. Мобилизованы дополнительные ресурсы техники и людей", - приводят слова председателя комитета Дениса Удода в пресс-службе ведомства.

В жилкоме добавили, что приоритетом в уборке при "температурных качелях" является прометание территорий и обработка противогололедными средствами, а также очистка дорожек у подъездов и уборка снега и наледи с крыш домов.

Ранее в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда, снега, обледенения и гололёдно-изморозевых отложений. Ограничения сохранятся до вечера 10 января.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру