Градозащитники попросили Беглова воссоздать храм на Сенной площади

Инициативная группа из градозащитников, журналистов и ученых обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой восстановить храм Спас на Сенной площади, который был уничтожен в 1961 году. Свое обращение активисты также направили к главе федерального исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову, сообщили в Градозащитном пресс-центре 9 января. Авторы письма полагают, что работы в этом направлении необходимо начать как можно скорее, поскольку к 2026 году власти собираются реконструировать объекты на станции метро "Сенная площадь", которые сейчас располагаются на месте разрушенного храма. На этапе согласования реконструкции метро можно рассмотреть альтернативные площадки, чтобы оставить место для воссоздания храма, считают градозащитники.

"Уничтожение Спаса на Сенной нанесло непоправимый ущерб не только ансамблю Сенной площади, но и градостроительной структуре всего города. На данный момент существуют обмеры и все необходимые данные для его восстановления", - говорится в сообщении центра.

Среди подписавшихся искусствовед Михаил Мильчик, научный сотрудник Эрмитажа Алексей Лепорк, главный редактор издания "Город 812" Сергей Балуев, зампред общества "Старый Петербург" Александр Кононов и другие.

Храм на Сенной строился с 1753 по 1765 год. Представители градозащитного сообщества полагают, что к авторству церкви может быть причастен Бартоломео Растрелли или Андрей Квасов. Через сто лет храм был уничтожен в результате реализации антирелигиозной политики в СССР.

Константин Леньков