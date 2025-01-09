Закон о реестре работодателей с незаконными увольнениями могут отменить

Смольный намерен отменить региональный закон о реестре работодателей, незаконно увольняющих подчиненных, следует из законопроекта, опубликованного 9 января для прохождения антикоррупционной экспертизы. Сопутствующим постановлением предполагается признать утратившим силу документ о мерах по реализации соответствующего закона.

"Признать утратившим силу закон Санкт-Петербурга от 20.01.2010 № 16-15 "О реестре работодателей в Санкт-Петербурге, незаконно уволивших работника (работников)", — говорится в тексте документа.

Предполагается, что проект об отмене закона внесет на рассмотрение Заксобрания губернатор. Кроме того, в Смольном хотят признать утратившим силу постановление по выполнению закона, подписанное в 2012 году Георгием Полтавченко, бывшим на тот момент главой Петербурга.

Контроль за выполнением решений предполагается возложить на вице-губернатора Владимира Княгинина. В сфере ответственности последнего среди прочих находится комитет по труду и занятости населения, который и должен заниматься ведением реестра.

Предлагаемый к отмене закон был принят петербургским ЗакСом еще в 2010 году. Согласно его положениям, сведения о незаконном увольнении в ответственный орган могут подавать сами работники после вступления в силу судебного решения или постановления об административном наказании за увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки. Факт присутствия работодателя в списке "учитывается при принятии решений о возможности оказания им мер государственной поддержки, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", при этом сведения о работодателях подлежат исключению из реестра спустя год после внесения либо после отмены соответствующего судебного акта.

Законопроект рассматривали в 2009 году, в процессе на него налагала вето тогдашний губернатор Валентина Матвиенко. Она предлагала отложить срок его вступления в силу до 2011 года, а не до 2010 года, как предполагалось первоначально. Постановление о реализации закона пришлось подписывать уже следующему градоначальнику. По состоянию на момент выхода заметки реестр на сайте комитета по труду пустует.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру