Пушкинский суд признал умершим участника СВО по заявлению его дочери

Участник специальной военной операции признан умершим в соответствии с решением Пушкинского районного суда, сообщила 10 января глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Заявителем по делу выступила дочь военнослужащего.

О признанном погибшим известно, что в ноябре 2023 года он был награжден медалью "За отвагу" в соответствии с указом президента. Официальной датой смерти суд признал 25 июня 2023 года.

Как написала Лебедева в своем telegram-канале, в феврале 2023 года гражданин был направлен в зону ведения СВО в составе добровольческого формирования. Согласно справке командира воинской части, мужчина числился без вести пропавшим. На территории ДНР он попал под минометный огонь и получил несовместимые с жизнью ранения. При этом вывезти его тело для погребения не представляется возможным в связи с продолжающимся огнем со стороны противника, следовало из документа.

"До настоящего времени никакими иными сведениями о месте нахождения отца заявитель не располагает", — уточнила Лебедева.

Суд указал, что гражданин может быть объявлен умершим по заявлению заинтересованных лиц в случае пропажи без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью, и при условии, что сведений о нем нет в течение полугода. В связи с этим заявление петербурженки было удовлетворено.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру