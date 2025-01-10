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Новости 16:22

Глава Петроградского района Омельницкий назначен на должность вице-губернатора

фото ЗакС политика Глава Петроградского района Омельницкий назначен на должность вице-губернатора

Губернатор Петербурга Александр Беглов 10 января назначил Владимира Омельницкого на должность вице-губернатора, сообщили в пресс-службе Смольного. Омельницкий будет курировать работу комитета имущественных отношений, комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также управления садоводства и огородничества. Он приступит к обязанностям 14 января.

До назначения упомянутые комитеты входили в зону ответственности других вице-губернаторов. Так, за КГИОП отвечал Евгений Разумишкин, за КИО — Валерий Москаленко, а управление садоводства курировал Олег Эргашев

Омельницкий трудится на госслужбе с 2009 года. До 2013 года он возглавлял администрацию Василеостровского района, с 2013 по 2017 год — Фрунзенский район, а с 2017 по 2021 год — администрацию Пушкинского района. С 2021 года до сегодняшнего дня он руководил Петроградским районом.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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