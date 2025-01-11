Умер петербургский мотожурналист Игорь Апухтин

Петербургский журналист и продюсер Игорь Апухтин скончался на 65-ом году жизни, об этом 10 января сообщили в социальных сетях радиостанции MOTORADIO, где он вел программу про авто.

"Он навсегда останется в нашей памяти как замечательный профессионал, человек увлеченный своим делом и умеющим его делать", – написали в группе "ВКонтакте" адиостанции MOTORADIO.

Работать журналистов Апухтин начал в 80-е года на ленинградском телевидении, а уже в 90-е был информредавтором и ведущим программ Радио РОКС. Также, как рассказали в "Фонтанка.ру" в 00-х журналист писал тексты для издания про автогонки, а в 2009 поднял флаг Агентства журналистских расследований на Эльбрус.

Фото: страница Игоря Апухтина в "ВКонтакте"