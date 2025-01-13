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Новости 17:59

Военный суд вынес заключенному приговор по делу об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Военный суд вынес заключенному приговор по делу об оправдании терроризма

Первый западный окружной военный суд огласил приговор заключенному Владимиру Коновалову по делу об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и распространении фейков об армии (пп. б, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как сообщили 13 января в объединенной пресс-службе судов, за высказывания в исправительной колонии суд назначил фигуранту наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в мае 2022 года Коновалов вступил в сговор с неназванным гражданином с целью "публичного распространения среди осужденных, содержащихся в ИК, под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации", передает судебная пресс-служба. Соучастник должен был изучать ролики с содержанием, противоречащим официальным сведениям Минобороны и российского МИД, и публично их распространять. Коновалов же якобы должен был скачивать видеосюжеты на мобильное устройство и показывать их заключенным. Всего им будто бы удалось скачать и совместными усилиями распространить два ролика.

Также в вину Коновалову ставились публичные высказывания в поддержку запрещенной в России организации. Своим мнением он будто бы делился с другими заключенными в октябре и декабре 2022 года.

В суде фигурант признал вину. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как уточнили в судебной пресс-службе, с 2018 года Коновалов отбывал наказание в колонии строгого режима, ему было назначено 12 лет лишения свободы. По совокупности приговоров ему предстоит провести в колонии семь лет и выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Также в течение трех лет он не сможет заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

Фото: ЗАКС.Ру


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