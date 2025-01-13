Военный суд вынес заключенному приговор по делу об оправдании терроризма

Первый западный окружной военный суд огласил приговор заключенному Владимиру Коновалову по делу об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и распространении фейков об армии (пп. б, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как сообщили 13 января в объединенной пресс-службе судов, за высказывания в исправительной колонии суд назначил фигуранту наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в мае 2022 года Коновалов вступил в сговор с неназванным гражданином с целью "публичного распространения среди осужденных, содержащихся в ИК, под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации", передает судебная пресс-служба. Соучастник должен был изучать ролики с содержанием, противоречащим официальным сведениям Минобороны и российского МИД, и публично их распространять. Коновалов же якобы должен был скачивать видеосюжеты на мобильное устройство и показывать их заключенным. Всего им будто бы удалось скачать и совместными усилиями распространить два ролика.

Также в вину Коновалову ставились публичные высказывания в поддержку запрещенной в России организации. Своим мнением он будто бы делился с другими заключенными в октябре и декабре 2022 года.

В суде фигурант признал вину. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как уточнили в судебной пресс-службе, с 2018 года Коновалов отбывал наказание в колонии строгого режима, ему было назначено 12 лет лишения свободы. По совокупности приговоров ему предстоит провести в колонии семь лет и выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Также в течение трех лет он не сможет заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

Фото: ЗАКС.Ру