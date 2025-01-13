В Петербурге УФАС предостерегла "Суши WOK" из-за правил регистрации на сайте

Правила регистрации пользователей на сайте компании "Суши WOK" привлекли к себе внимание петербургского Управления ФАС, сообщили в ведомстве 13 января. Антимонопольщики вынесли предупреждение фирме из-за требования об обязательном согласии на получение рекламной рассылки.

Как сообщается, в управление обратился гражданин, недовольный необходимостью соглашаться на получение рекламы при регистрации на сайте компании. Проверка показала, что пользователь может оформить заказ в "Суши WOK" через интернет только после того, как даст согласие "на получение смс и писем рекламного характера", говорится в сообщении ведомства.

"Предоставление согласия на получение рекламы по сетям электросвязи является обязательным условием заказа посредством сайта. Следовательно, компания "Суши Wok" ненадлежащим образом собирает согласие клиентов на рекламную рассылку. Между тем согласие на рекламную рассылку должно быть добровольным!" — отметили в ведомстве.

В УФАС уточнили, что подобные требования нарушают закон "О защите конкуренции". Теперь компания должна исправить форму на сайте в срок до 9 февраля. В противном случае УФАС будет вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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