Полиция организовала проверку из-за химических ожогов у пассажирок автобуса

Петербургская полиция организовала проверку в связи с травмированием двух пассажирок рейсового автобуса, сообщили в ГУ МВД по региону 13 января. По информации ведомства, пострадавшими оказались женщины 57 и 33 лет от роду, получившие химические ожоги во время поездки.

Причиной проверки послужили две телефонограммы, полученные 11 и 12 января соответственно. В первой из них сообщалось о госпитализации пожилой пассажирки общественного транспорта.

"Было установлено, что пострадавшая получила травмы во время поездки, присев на сиденье в салоне автобуса, двигавшегося от станции метро "Московская" до проспекта Ветеранов. В состоянии средней степени тяжести женщина была госпитализирована", — говорится в сообщении полиции.

Согласно второй телефонограмме, аналогичные ожоги получила и вторая пассажирка. Причины произошедшего устанавливаются.

По информации "Фонтанки", инцидент произошел в автобусе № 130 после того, как у едущей в нем пары пролилось на сиденье средство бытовой химии. По информации издания, первой пострадавшей может потребоваться пересадка кожи.

Фото: ЗАКС.Ру