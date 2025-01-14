Суд предупредил бывшую жену боксера Бивола о недопустимости оскорблений

Мировой судья судебного участка №208 рассмотрел три административных протокола в отношении бывшей жены петербургского боксера Дмитрия Бивола, которая неоднакратно негативно высказывалась в адрес супруга в своих соцсетях. Суд признал ее виновной в публичном оскорблении в интернете (ч. 2 ст. 5.61).

Как рассказала ЗАКС.Ру руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, судья по каждому из протоколов в отношении Екатерины Бивол вынесла предупреждение. Заседания прошли 13 января. Отметим, максимальное наказание по статье об оскорблении в интернете предусматривает наказание для физических лиц в виде штрафа до 10 тысяч рублей. Разбирательство было инициировано прокуратурой Центрального района по обращению боксера.

Дмирий и Екатерина Бивол пробыли в браки около 15 лет. У них двое детей. Летом 2023 года стало известно, что пара рассталась. После этого Екатерина неоднократно размещала негативные публикации в адрес своего бывшего супруга. Также у нее периодически возникают материальные требования к отцу своих детей. В частности, она требовала от него 200 млн рублей и недвижимость в центре Петербурга.

За Бивола болеет петербургский истеблишмент. В частности, депутаты Законодательного собрания и некоторые члены правительства Петербурга. Например, с победой его поздравляли спикер парламента Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский. Также в 2023 году Бивол получил из рук губернатора Александра Беглова нагрудный знак "Заслуженный мастер спорта России".

Константин Леньков / Фото Смольный