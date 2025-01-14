Музей погибших в Великую Отечественную войну детей может появиться в Петербурге

На территории Петербурга может появиться музей, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны детям, сообщили 14 января в администрации губернатора. Соответствующую идею поддержал глава города Александр Беглов в ходе заседания координационного совета по делам ветеранов в Смольном.

Как следует из распространенного сообщения, с инициативой создания музея выступили ветераны. Предполагается, что организация будет посвящена детям, погибшим во время ВОВ, в том числе в эвакуации и в концентрационных лагерях.

"Надо создать музей на территории Красносельского района, где в войну располагались фильтрационные и концлагеря, пересыльные пункты, в которых содержались дети", — транслирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор распорядился выбрать место, где можно было бы возвести копию барака из тех, в которых находились дети. Также он поручил проработать вопрос размещения памятной доски в честь погибших детей на стене Дворца учащейся молодежи.

Фото: spbarchives.ru