ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:25

Депутаты ЗакСа приняли закон о поддержке НКО в сфере благоустройства

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа приняли закон о поддержке НКО в сфере благоустройства

Заксобрание Петербурга 15 января приняло в третьем, окончательном чтении закон о поддержке некоммерческих организаций, деятельность которых связана с благоустройством территорий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

После вступления закона в силу такие НКО смогут претендовать на поддержку от администрации Петербурга. Они смогут получить финансовую, имущественную, информационную, консультационную и организационную поддержку. Также для них предусмотрена возможность переподготовки и повышение квалификации сотрудников. 

Это первый закон, принятый депутатами петербургского парламента в 2025 году. Рассмотрение инициативы в первом и втором чтении прошло еще в прошлом году. Авторами законопроекта стали депутаты из фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов, Валерий Гарнец и Денис Четырбок

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама