Депутаты ЗакСа приняли закон о поддержке НКО в сфере благоустройства

Заксобрание Петербурга 15 января приняло в третьем, окончательном чтении закон о поддержке некоммерческих организаций, деятельность которых связана с благоустройством территорий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

После вступления закона в силу такие НКО смогут претендовать на поддержку от администрации Петербурга. Они смогут получить финансовую, имущественную, информационную, консультационную и организационную поддержку. Также для них предусмотрена возможность переподготовки и повышение квалификации сотрудников.

Это первый закон, принятый депутатами петербургского парламента в 2025 году. Рассмотрение инициативы в первом и втором чтении прошло еще в прошлом году. Авторами законопроекта стали депутаты из фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов, Валерий Гарнец и Денис Четырбок.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру