Чиновники смогут штрафовать за граффити без протокола

Законопроект о внесении изменений в закон Петербурга об административных правонарушениях в части расширении полномочий сотрудников комитета по вопросам законности принят депутатами городского парламента во втором чтении 15 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В Смольном актуальность законопроекта объяснили необходимостью "повышения оперативности привлечения к административной ответственности физических лиц". Напомним, штраф за самовольное нанесение надписей и рисунков в не установленных для этого местах для граждан составляет от трех до пяти тысяч рублей.

"Непосредственно на месте совершения физическим лицом административного правонарушения будет выноситься постановление по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа (без составления протокола об административном правонарушении)", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроект расширяет перечень лиц, которые могут составлять протоколы об административных нарушениях в области нарушения правил благоустройства.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру