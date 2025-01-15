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Новости 10:51

Чиновники смогут штрафовать за граффити без протокола

фото ЗакС политика Чиновники смогут штрафовать за граффити без протокола

Законопроект о внесении изменений в закон Петербурга об административных правонарушениях в части расширении полномочий сотрудников комитета по вопросам законности принят депутатами городского парламента во втором чтении 15 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

В Смольном актуальность законопроекта объяснили необходимостью "повышения оперативности привлечения к административной ответственности физических лиц". Напомним, штраф за самовольное нанесение надписей и рисунков в не установленных для этого местах для граждан составляет от трех до пяти тысяч рублей. 

"Непосредственно на месте совершения физическим лицом административного правонарушения будет выноситься постановление по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа (без составления протокола об административном правонарушении)", - говорится в пояснительной записке. 

Также законопроект расширяет перечень лиц, которые могут составлять протоколы об административных нарушениях в области нарушения правил благоустройства. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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