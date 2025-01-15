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Новости 15:34

В Петербурге хотят тестировать охотников на знание охотничьего минимума

фото ЗакС политика В Петербурге хотят тестировать охотников на знание охотничьего минимума

Депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 15 января в первом чтении приняли законопроект, который правительство города полномочием по выдаче разрешений охотникам, а также ведением реестра соответствующих документов и проверки знаний, которые входят в охотничий минимум. Новые положения хотят запретить в Экологическом кодексе Петербурга. 

Не все депутаты оценили актуальность закона об охоте в Петербурге, где этой деятельностью заниматься нельзя, даже в отдаленных районах. Например, по мнению члена фракции КПРФ Алексея Зинчука, парламентариям следует заняться более "культурными" инициативами, а охоту он приравнял к развлечениям из средних веков. Депутат Всеволод Беликов поправил коллегу, что у охоты множество других, важных, как он считает, функций. Например, контроль популяции животных. 

Охотничий минимум - это свод правил, составленный Министерством природных ресурсов и экологии, в котором собраны все правила ведения охоты. В нем содержаться положения о правилах использования оружия и список видов животных с подробным описанием. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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