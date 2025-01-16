В Смольном показали, как вице-губернатор Чечина лепит пельмени

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина приняла участие в мастер-классе по лепке пельменей. Чиновница вместе с главой Красногвардейского района Андреем Хортом 15 января посетила школу № 164, столовая которой была признана лучшей по итогам всероссийского конкурса в 2024 году. Отметим, глава района Хорт тоже облачился в фартук и слепил несколько пельменей.

"Во время мастер-класса Наталья Валентиновна рассказала, что очень любит лепить пельмени в кругу семьи — это их добрая традиция. Судя по тому, как она мастерски раскатывала тесто и лепила пельмени, — у неё в этом деле большой опыт", — написал по итогам встречи Андрей Хорт в своем Telegram-канале.

Чечина осмотрела столовую, изучила ассортимент в местном буфете и пообщалась с ребятами. Они рассказали чиновнице о своих любимых блюдах. Также участники мастер-класса продегустировали пельмени.

Напомним, летом 2022 года кулинарные навыки продемонстрировал вице-губернатор Алексей Корабельников, который был приглашен генеральным директором сети блинных "Теремок". Тогда он под чутким наблюдением работников заведения приготовил блин.

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного