Бельский рассказал, как сотрудница ЗакСа помогает жителям в зоне СВО

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский в своем Telegram-канале рассказал о сотруднице парламента Вере Рульковой, которая возглавляет протокольно-организационный сектор. В свободное от работы время Рулькова посещает зону проведения специальной военной операции с гуманитарными целями. Готовит еду для мирных жителей, убирает в госпиталях и доставляет различную гуманитарную помощь. В приграничье она встретила Новый год.

"Конечно, поначалу страшно, но когда ты видишь, как там нужна наша поддержка, забываешь о личном. Отбрасываешь страхи, идешь и делаешь. Мы все, вся Россия — одна большая семья, а я не могу игнорировать близких", - приводит слова Рульковой спикер парламента.

Бельский добавил, что будет периодически рассказывать о людях, которых считает героями: волонтерах, добровольцах и благотворителях. Серию публикаций на эту тему он приурочил к Году защитника Отечества.

В парламенте Веру Рулькову чаще всего можно увидеть во время официальных мероприятий. Она, например, подает папки с бумагами во время подписания документов.

Напомним, Заксобрание регулярно отправляет грузы военнослужащим из Ленинградского полка, в котором в основном служат жители Петербурга. Например, транспорт, дроны и различное строительное оборудование.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Александра Бельского