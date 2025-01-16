МО "Пушкин" закупает более 700 пар наручных часов за 2,3 млн рублей

Местная администрация МО "Город Пушкин" собирается приобрести 778 пар наручных часов с символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, обратил внимание ЗАКС.Ру. За них муниципалы готовы заплатить до 2,3 млн рублей из местного бюджета. Предполагается, что наручные часы вручат жителям Пушкина в качестве подарка.

Всего муниципалитет закупает 142 пары мужских часов и 636 женских. Корпус часов будет выполнен из часовой латуни, а ремешок из натуральной кожи. Тип механизма — кварцевый, японский Miyota 2035 Citizen. Согласно аукционной документации, часы будут защищены от брызг воды. Упакованы они будут в отдельный футляр. Каждую пару часов оценили почти в 3 тысячи рублей. Получить всю партию часов муниципалы планируют до 10 марта.

Напомним, в 2025 году в России будут отмечать 80-летие победы в Великой отечественной войне. В Петербурге по случаю круглой даты пройдет более 300 мероприятий. На эти цели из городского бюджета выделили 2,3 млрд рублей.

Константин Леньков / Фото из аукционной документации