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Муниципал 18:36

МО "Пушкин" закупает более 700 пар наручных часов за 2,3 млн рублей

фото ЗакС политика МО "Пушкин" закупает более 700 пар наручных часов за 2,3 млн рублей

Местная администрация МО "Город Пушкин" собирается приобрести 778 пар наручных часов с символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, обратил внимание ЗАКС.Ру. За них муниципалы готовы заплатить до 2,3 млн рублей из местного бюджета. Предполагается, что наручные часы вручат жителям Пушкина в качестве подарка.

Всего муниципалитет закупает 142 пары мужских часов и 636 женских. Корпус часов будет выполнен из часовой латуни, а ремешок из натуральной кожи. Тип механизма — кварцевый, японский Miyota 2035 Citizen. Согласно аукционной документации, часы будут защищены от брызг воды. Упакованы они будут в отдельный футляр. Каждую пару часов оценили почти в 3 тысячи рублей. Получить всю партию часов муниципалы планируют до 10 марта. 

Напомним, в 2025 году в России будут отмечать 80-летие победы в Великой отечественной войне. В Петербурге по случаю круглой даты пройдет более 300 мероприятий. На эти цели из городского бюджета выделили 2,3 млрд рублей. 

Константин Леньков / Фото из аукционной документации


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