ЗакС потратит 2,2 млн рублей на покупку чайных наборов с подстаканниками

Законодательное собрание Петербурга заключило контракт на поставку 500 подарочных чайных наборов за 2,2 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок. Победителем конкурса стало ООО "Гласс трейд", которое предложило поставить товар за наименьшую стоимость. Итоговая сумма закупки оказалась на 11 тысяч рублей меньше изначальной.

Компания должна поставить чайные наборы в течение 25 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно спецификации, речь идет о двух видах подарочных комплектов по цене 5,7 тысячи и 3,1 тысячи рублей за штуку. В каждом из них должны содержаться стеклянные стаканы с подстаканниками и чайные ложки. Разница заключается в том, что одни наборы предназначены на одну персону, а другие — на чаепитие для двоих.

В остальном содержимое закупаемых наборов похоже. В синей подарочной коробке с подложкой из креп-сатина следует поместить стаканы из свинцового хрусталя, латунные никелированные с чернением подстаканники и ложки из нержавеющей стали с чернением. На подстаканниках должны быть изображены виды Петербурга, включая Спас на Крови, Банковский мост, Исаакиевский собор и другие достопримечательности.

В конце декабря ЗакС объявлял о закупке 500 подарочных наборов с зонтиками и вязаными шарфами или палантинами. За поставку планировали заплатить до 2,2 млн рублей, минимальное предложение от участников конкурса составило 1,4 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру