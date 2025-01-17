Реестр иноагентов пополнили шесть журналистов

Министерство юстиции 17 января пополнило реестр иностранных агентов шестью новыми фамилиями, проектом и ООО. В список вошли журналисты Антон Рубин*, Ксения Кирия**, Александра Прокопенко***, Андрей Козенко****, Анастасия Лотарева*****, телеведущая Ирина Ромалийская******, проект "Идите лесом"******* и ООО "Алая Буква"********. При этом из реестра исключили "Ярновости" в связи с ликвидацией ООО.
Все лица, по мнению Минюста, распространяли недостоверную информацию о российской власти, почти все выступали против СВО. То же самое причисляют и проекту "Идите лесом"*******. По данным Минюста, Рубин*, Кирия**, Козенко**** и Лотарева***** проживают за пределами Российской Федерации.
ООО "Алая Буква"******** было учреждено внесенным в реестр иностранных агентов Алексеем Серегиным*********.
*Минюст внес Антона Рубина в единый реестр иноагентов
**Минюст внес Ксению Кирия в единый реестр иноагентов
***Минюст внес Александру Прокопенко в единый реестр иноагентов
****Минюст внес Андрея Козенко в единый реестр иноагентов
*****Минюст внес Анастасию Лотареву в единый реестр иноагентов
******Минюст внес Ирину Ромалийскую в единый реестр иноагентов
*******Минюст внес проект "Идите лесом" в единый реестр иноагентов
********Минюст внес ООО "Алая Буква" в единый реестр иноагентов
*********Минюст внес Алексея Серегина в единый реестр иноагентов