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Новости 17:40

Реестр иноагентов пополнили шесть журналистов

фото ЗакС политика Реестр иноагентов пополнили шесть журналистов

Министерство юстиции 17 января пополнило реестр иностранных агентов шестью новыми фамилиями, проектом и ООО. В список вошли журналисты Антон Рубин*, Ксения Кирия**, Александра Прокопенко***, Андрей Козенко****, Анастасия Лотарева*****, телеведущая Ирина Ромалийская******, проект "Идите лесом"******* и ООО "Алая Буква"********. При этом из реестра исключили "Ярновости" в связи с ликвидацией ООО.

Все лица, по мнению Минюста, распространяли недостоверную информацию о российской власти, почти все выступали против СВО. То же самое причисляют и проекту "Идите лесом"*******. По данным Минюста, Рубин*, Кирия**, Козенко**** и Лотарева***** проживают за пределами Российской Федерации. 

ООО "Алая Буква"******** было учреждено внесенным в реестр иностранных агентов Алексеем Серегиным*********.

*Минюст внес Антона Рубина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ксению Кирия в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Александру Прокопенко в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Андрея Козенко в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Анастасию Лотареву в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Ирину Ромалийскую в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес проект "Идите лесом" в единый реестр иноагентов

********Минюст внес ООО "Алая Буква" в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес Алексея Серегина в единый реестр иноагентов

фото: ЗАКС.Ру


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