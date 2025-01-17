Ректор рассказал о пользе РГПУ имени Герцена для муниципалов

Приблизительно каждый седьмой муниципальный депутат в Петербурге окончил РГПУ имени А. И. Герцена, подсчитал ЗАКС.Ру. Ректор университета Сергей Тарасов полагает, что это может быть связано с особенностями педагогической профессии и преподавания в вузе.

Сведения о полученном высшем образовании депутаты указывали при регистрации кандидатами на прошедшие выборы. Предоставленная ими информация содержится в карточках, размещенных в ГАС "Выборы". Согласно проведенным подсчетам, более 220 из приблизительно 1 600 действующих избранников получили диплом петербургского педагогического университета. Количество выпускников педагогического вуза заметно превышает даже количество выпускников весьма популярной у мундепов РАНХиГС — из ее стен, по приблизительным подсчетам, вышли более ста избранников.

Ректор РГПУ имени А. И. Герцена Тарасов в беседе с ЗАКС.Ру выразил мнение, что успехам выпускников вуза могут немало содействовать особенности профессии учителя. По его словам, педагог должен обладать развитыми навыками общения и понимания окружающих людей, что немало способствует карьере в политике. В целом же он нашел "закономерными" успехи бывших студентов РГПУ.

— Вообще педагогическая профессия — это профессия, прежде всего связанная с пониманием другого человека, с поддержкой другого человека и с умением взаимодействовать с другими людьми. <...> Поэтому я прежде всего связываю это с тем, что педагогический вуз учит системному мышлению, учит общаться и взаимодействовать с другими людьми. А как раз роль депутата — это роль коммуникатора во многом, — поделился точкой зрения Тарасов.

По мнению спикера, коммуникативные навыки особенно нужны как раз муниципальным депутатам, поскольку, как он считает, именно они представляют наиболее близкую простым гражданам власть.

— Это человек, ближе которого нет никого, наверное, к людям. Это человек, который должен понимать чаяния, какие-то проблемы, трудности людей, помогать людям, выслушать их, помочь, — охарактеризовал положение муниципалов ректор.

Тарасов отметил, что выпускники возглавляемого им вуза занимают видные позиции в руководстве города. "Президент Лаоса [Тхонглун Сисулит] тоже наш выпускник. Во многих странах мира вузами, и не только педагогическими, руководят наши выпускники", — добавил он.

Нашелся у Тарасова и ответ на вопрос о том, какие знания, предоставляемые вузом, способствуют деятельности депутата. Ректор считает, что здесь подспорьем могут выступить "широкий социокультурный кругозор, который дает университет, хорошая профессиональная подготовка и <...> возможности коммуникации".

Отметим, что указавшие РГПУ в качестве альма-матер депутаты, в основном, работают в школах и детских садах. Среди них немало как руководителей бюджетных учреждений, так и обычных учителей и воспитателей.

Выборы в муниципальные советы Петербурга состоялись в сентябре 2024 года, они развернулись в 110 из существующих 111 муниципалитетов города. По итогам трехдневного голосования большинство голосов отошло представителям "Единой России".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру