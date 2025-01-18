Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский обратились к ветеранам, блокадникам и петербуржцам в День прорыва блокады Ленинграда, об этом 18 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Как напомнили чиновник и депутат, в городе 18 января отмечают 82-ю годовщину прорыва фашистской блокады. В этот день в 1943 году войска Ленинградского и Волховского фронтов во время операции "Искра" освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера.

"Подвиг фронтовиков, моряков Балтийского флота и Ладожской флотилии, жителей и тружеников блокадного города, партизан и подпольщиков Ленинградской области навечно останется в памяти поколений", – сказано в сообщении Смольного.

В конце сообщения Беглов и Бельский пожелали победы России в нынешних боевых задачах, а также выразили низкий поклон ветеранам.

Фото: ЗАКС.Ру