За полгода в Петербурге стало на 52 тысячи избирателей больше

По состоянию на 1 января 2025 года в Петербурге насчитывалось 3,87 млн избирателей, следует из сведений, опубликованных на сайте Горизбиркома. Это на 52 тысячи человек больше, чем было зафиксировано ГИКом по состоянию на 1 июля 2024 года. Тогда сообщалось о 3,82 млн избирателей.

Стоит отметить, что указанные цифры оказались меньше количества избирателей, внесенных в списки на выборах губернатора. Последние состоялись в Петербурге 8 сентября прошлого года. Согласно данным Горизбиркома, к моменту завершения голосования в Северной столице насчитывалось 3,99 млн избирателей.

Как следует из опубликованных данных, среди районов города по количеству избирателей лидирует Приморский район. Там по состоянию на 1 января насчитали 454,9 тысячи избирателей. На втором месте оказался Невский район (387,5 тысячи), на третьем — Выборгский район (361,9 тысячи избирателей).

Меньше всего избирателей проживают в Кронштадтском районе, там их насчитывается 32,5 тысячи человек. На весь Курортный район приходится 46,6 тысячи избирателей, в Петродворцовом районе проживают 86,8 тысячи избирателей.

Среди муниципальных образований наибольшим количеством избирателей может похвалиться МО № 65 — в его границах проживают 127,5 тысячи избирателей. На противоположном конце списка оказался поселок Серово, в котором насчитывается 72 избирателя.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру