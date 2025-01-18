В Обводный канал упал автомобиль после произошедшего ДТП

В Московском районе Петербурга полиция проводит проверку обстоятельств ДТП, которое привело к падению автомобиля в Обводный канал, об этом 18 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем в субботу, 18 января, на набережной Обводного канала. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Шкода" столкнулся с автомобилем "Мерседес". В результате удара "Мерседес" перелетел через поребрик, сбил ограждение набережной и оказался в воде.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Проверка по факту происшествия продолжается. Также правоохранители уточняют, что из автомобиля извлекли одну девушку, а кран поднял сам транспорт из воды, там был найден второй человек без признаков жизни.

Кроме этого случая, утром этого же дня в реку Фонтанку упал другой автомобиль. Водитель пытался скрыться от правоохранителей и влетел в ограду набережной. Водитель и два пассажира находятся в больнице.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛО