Водитель и пассажир упавшего в Обводный канал автомобиля погибли

Водитель и пассажир автомобиля марки "Мерседес" погибли в результате падения транспорта в воду Обводного канала, об этом 18 января пишет "Фонтанка.ру".

Во время спасательной операции сотрудники МЧС сначала достали водителя автомобиля. Девушку попытались откачать, а потом госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии клинической смерти. Вскоре стало известно, что медики все-таки констатировали смерть.

После этого спасатели из воды достали сам автомобиль. В нем обнаружили девушку, она была без признаков жизни.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга также уточнили, что взяли на контроль установку всех обстоятельств произошедшего на Обводном канале. Также там отметили, что во время ДТП на месте происшествия были отключены светофоры, поэтому ведомство организовало проверку и по этому вопросу.

Напомним, что днем в субботу, 18 января, на Обводном канале произошло столкновение двух автомобилей, один из которых после этого сбил ограду набережной канала и улетел в воду.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу