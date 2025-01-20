Комитет Госдумы одобрил право кандидатов указывать статус самозанятого

Законопроект, предоставляющий право при регистрации кандидатов на выборы указывать самозанятость в качестве рода занятий, был рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в октябре 2024 во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 30 мая 2024 года.

Постановление Конституционного суда было издано по итогам рассмотрения жалобы Екатерины Силаевой. В июле 2022 года ей было отказано в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты московских округов Гагаринский и Восточное Измайлово из-за указания самозанятости в качестве рода занятий при выдвижении и в подписных листах. Окружные избирательные комиссии и районные суды Москвы решили, что информация о роде занятий Силаевой не соответствует сведениям, представленным в справке из налогового органа, где она значится плательщиком налога на профессиональный доход, хотя фактически это и означает статус самозанятой. Конституционный суд решил, что Силаевой не должны были отказывать в регистрации на выборах, и постановил законодателю устранить неопределенность.

Согласно законопроекту, кандидат, поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, имеет право указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Отметим, на прошедших в сентябре 2024 года выборах в Петербурге кандидаты, указавшие в качестве рода занятий статус "самозанятый" с трудностями по этой причине не сталкивались.

фото ЗАКС.Ру