ККИ прогоняет сувенирные лавки от Спаса на Крови

В скором времени с набережной канала Грибоедова, в частности, с участка между углом с Инженерной улицей и Спасом на Крови, могут исчезнуть сувенирные киоски. Комитет по контролю за имуществом Смольного обратился к владельцам объектов с требованием освободить участок до 21 января. Фотография извещения на киосках появилась в соцсетях 20 января.

"Вам необходимо в срок до 21.01.2025 полностью освободить участок от находящегося на нем имущества. В случае отказа (уклонении) от добровольного (самостоятельного) освобождения участка, возмещение расходов учреждения (включая вывоз имущества, уборку мусора, утилизацию отходов), связанных с производством работ по освобождению участка будет взыскано с незаконного пользователя участка в полном объеме", - говорится в извещении.

Комитет по контролю за имуществом подтвердил ЗАКС.Ру подлинность предписания. Изначально Смольный предложил предпринимателю убрать киоски до 5 февраля 2023 года, однако спустя два года, не заметив реакции от бизнеса, чиновники решили взять инициативу в свои руки. Автором извещения указан "Центр повышения эффективности использования государственного имущества".

Киоски с сувенирами стояли на этом месте минимум с 2016 года. Как пояснили в ККИ, до недавних пор предприниматели вели свою деятельность у Спаса на Крови на основании договора с городом. В киосках продавались матрешки, шапки-ушанки разных цветов, магниты с городскими пейзажами и другие мелочи.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру