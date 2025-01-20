Дрозденко "на троечку" оценил ход транспортной реформы в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился 20 января мнением о ходе транспортной реформы в регионе. По его мнению, пока что отличными результаты назвать нельзя.

"Ход транспортной реформы оцениваю по количеству жалоб жителей. Пока результат "на троечку"", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в числе положительных изменений жители называют появление новых автобусов и возможность безналичной оплаты проезда. Однако же не всегда в транспорте работают валидаторы, а также случаются некорректные списывания средств и срывы в расписании транспорта, уточнил он. Еще одной проблемой стала нехватка водителей, следует из слов губернатора.

Дрозденко сообщил, что до конца февраля областной комитет по транспорту должен будет устранить сделанные замечания. До этого губернатор будет ждать еженедельные отчеты по принимаемым мерам. В случае необходимости он допустил возможность перевода комитета с подведомственными организациями на работу без выходных.

Транспортная реформа стартовала в области с началом 2025 года. За месяц до этого Дрозденко сообщал о том, что на линию уже вышли 220 из 520 автобусов, которые планировалось запустить в рамках намеченных изменений.

Фото: Александр ДроZденко / Telegram