Прокуратура требует изъять акции ПНТ у наследников бизнесмена Скигина

Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием изъять в доход государства 2753 акции АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), которые принадлежат наследникам сооснователя компании Дмитрия Скигина, скончавшегося в 2003 году, сообщил 21 января "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".

Основанием для иска стали сделки, проведенные с 2016 по 2020 год, которые позволили увеличить долю семьи Скигиных до 50% в капитале компании.

Прокуратура считает, что действия наследников, являющихся гражданами Германии и Франции, привели к установлению иностранного контроля над стратегическим предприятием. По информации издания, с 2000 года ПНТ входит в реестр субъектов естественных монополий.

Ответчиками по иску названы сам АО "Петербургский нефтяной терминал" и три кипрские офшорные компании: "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед", "Новомор Лимитед" и "Алмонт Холдингс Лимитед". Владельцы этих компаний — братья Михаил и Евгений Скигины, которые, по данным СМИ, проживают в Швейцарии. Генпрокуратура намерена добиться признания сделок ничтожными и возвращения акций под контроль российского государства.

"Петербургский нефтяной терминал" — один из крупнейших российских терминалов — стивидорная компания Большого порта Петербурга, занимающаяся перевалкой нефтепродуктов. Компания располагает 37 резервуарами для хранения светлых и темных нефтепродуктов, а пропускная способность терминала составляет 10 млн тонн в год.

фото: ЗАКС.Ру