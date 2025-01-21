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Новости 16:33

Верховный суд лишил издание MR7 статуса зарегистрированного СМИ

фото ЗакС политика Верховный суд лишил издание MR7 статуса зарегистрированного СМИ

Петербургское издание MR7 лишилось статуса зарегистрированного СМИ. Соответствующий иск от Роскомнадзора удовлетворил Верховный суд 21 января, сообщили в MR7. Поводом для обращения в суд стали непроставленные отметки о статусе иноагентов героев некоторых публикаций. Ранее журналисты выплатили соответствующие штрафы по административной статье. 

"Долгие годы мы писали для вас про важные события города. Про сострадательных петербуржцев, их добрые и зачастую смелые поступки, показывали их искреннюю любовь к истории и умение сплотиться даже после ужасных трагедий. И мы хотим продолжать говорить об этом. Готовить для вас посты, новости, важные спецпроекты. Мы не закрываемся. Нам будет немного сложнее, но мы остаёмся с вами и продолжим работать для вас", - говорится в заявлении редакции. 

Как отмечают в MR7, решение вступит в силу через месяц. 

Издание "Мой район" действовало в Петербурге с 2002 года. Изначально под этим брендом распространялись районные газеты. Редакция работала в печатном формате до 2018 года. Сейчас материалы публикуются на сайте и в социальных сетях. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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