Верховный суд лишил издание MR7 статуса зарегистрированного СМИ

Петербургское издание MR7 лишилось статуса зарегистрированного СМИ. Соответствующий иск от Роскомнадзора удовлетворил Верховный суд 21 января, сообщили в MR7. Поводом для обращения в суд стали непроставленные отметки о статусе иноагентов героев некоторых публикаций. Ранее журналисты выплатили соответствующие штрафы по административной статье.

"Долгие годы мы писали для вас про важные события города. Про сострадательных петербуржцев, их добрые и зачастую смелые поступки, показывали их искреннюю любовь к истории и умение сплотиться даже после ужасных трагедий. И мы хотим продолжать говорить об этом. Готовить для вас посты, новости, важные спецпроекты. Мы не закрываемся. Нам будет немного сложнее, но мы остаёмся с вами и продолжим работать для вас", - говорится в заявлении редакции.

Как отмечают в MR7, решение вступит в силу через месяц.

Издание "Мой район" действовало в Петербурге с 2002 года. Изначально под этим брендом распространялись районные газеты. Редакция работала в печатном формате до 2018 года. Сейчас материалы публикуются на сайте и в социальных сетях.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру