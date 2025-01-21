Председатель ЗакСа Карелии Элиссан Шандалович вернулся из зоны СВО

Председатель Законодательного собрания Республики Карелии Элиссан Шандалович завершил службу в качестве врача в военно-полевом госпитале на территории ЛНР, об этом 21 января сообщили в пресс-службе ЗакСа региона.

По его словам, добровольческий контракт с Минобороны России длился полгода. Он сказал, что это время прошло для него очень быстро, а сейчас он будет обрабатывать весь тот массив законов, которые пропустил.

"Несколько дней назад я вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Полгода для меня пролетели очень быстро. Сейчас изучаю массив уже принятых законов, внесенные инициативы, готовлюсь к очередному заседанию", – рассказал Шандалович.

В четверг, 23 января, он будет присутствовать на заседании Законодательного собрания республики.

О желании поехать в зону СВО Шандалович объявил в июле 2024 года. Тогда он отмечал, что будет продолжать выполнять обязанности спикера карельского парламента, однако на непостоянной основе.

В парламенте Карелии Шандалович работает с 2011 года, а в 2016 году он стал председателем местного ЗакСа, является депутатом от "Единой России". Кроме этого, у него также есть звание "Заслуженный врач Карелии".

Фото: пресс-служба ЗакСа Карелии