Размер стипендий предложили увеличить до прожиточного минимума

Партия "Справедливая Россия - За правду" предложила законопроект о повышении минимальных стипендий до уровня прожиточного минимума. Документ направлен на отзыв в правительство, сообщает ТАСС 22 января со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно законопроекту, минимальный размер стипендии, выплачиваемой за счет федерального бюджета, не должен быть ниже прожиточного минимума субъекта РФ, где расположено учебное заведение. Напомним, в 2025 году прожиточный минимум в Петербурге составляет 19 329 рублей на душу населения.

Кроме того, уточняется понятие "стипендия": она должна поддерживать достойный уровень жизни студентов, а не только стимулировать освоение образовательных программ.

"Довольно часто для обеспечения своих минимальных потребностей им приходится работать больше, нежели учиться. Конечно же, это негативно сказывается на успеваемости, освоении специальности и дальнейшей квалификации начинающего специалиста", - подчеркнул руководитель фракции.

Как заявил председатель партии Сергей Миронов, студенты вузов сегодня получают менее 2 тысяч рублей, а учащиеся техникумов — менее тысячи рублей в месяц. Зампредседатель фракции Дмитрий Гусев добавил, что индексация стипендий отстает от инфляции, из-за чего студенты становятся беднее.

Напомним, за повышение размера стипендий выступали депутаты "Справедливой России" и ЛДПР еще с 2016 года, но комитет Госдумы по образованию проект не поддерживал. Одной из причин назвали дифференцированность величины прожиточного минимума по субъектам РФ. В 2021 году комитет Госдумы по науке и высшему образованию заявил, что выплата стипендии в равном размере окажет негативное влияние на уровень мотивации обучающихся к занятию учебной деятельностью.

фото: ЗАКС.Ру