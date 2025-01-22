"Петербургскому метрополитену" предложили присвоить имя Ивана Зубкова

Глава МО "Автово" Илья Шмаков ("Справедливая Россия - За правду") предложил Топонимической комиссии Петербурга присвоить имя Героя Социалистического Труда Ивана Зубкова ГУП "Петербургский метрополитен". Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте" 20 января.

Шмаков уточнил, что Зубков погиб при защите Отечества в 1944 году в возрасте 39 лет. Под его руководством сотрудники "Строительства №5 НКПС" участвовали в сооружении железобетонных оборонительных укреплений на Пулковских высотах, на Карельском перешейке, под Лугой и Кингиссепом. Ими же укладывались подъездные пути линии Войбокало - Кобона - Коса, портовые сооружения на Ладожском озере. Железнодорожная линия Поляны - Шлиссельбург, по которой везли продовольствие в блокадный Ленинград и которую впоследствии назвали "Дорогой Победы", тоже возводилась под его управлением.

"Железных дорог, построенных под руководством Зубкова, практически не сохранилось: в мирной жизни они были не нужны. Но остался город, куда, несмотря на все ужасы блокады, не ступила вражеская нога. Осталось и его метро, открытое через 10 лет после Великой Победы. То самое, первый километр которого до войны успели проложить метростроевцы во главе с Иваном Зубковым", - говорится в тексте документа.

Иван Зубков - военный инженер, начальник управления военно-восстановительных работ Ленинградского фронта, Герой Социалистического Труда, генерал-директор пути и строительства II ранга. По информации журнала "На Невском", жители блокадного города называли его "спасителем Ленинграда".

фото: ЗАКС.Ру