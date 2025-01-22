Вице-губернатор Петербурга Эргашев ушел в отставку по собственному желанию

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Олега Эргашева по собственному желанию, сообщает 22 января пресс-служба Смольного.

Эргашев был назначен вице-губернатором 5 марта 2020 года. В ведении чиновника находились работа комитетов по здравоохранению и по информатизации, а также городское управление по ветеринарии.

До назначения вице-губернатором Эргашев десять лет был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области. Он значится профессором кафедры госпитальной хирургии СПбГМУ им. Павлова и имеет звание полковника медицинской службы в запасе.

фото: ЗАКС.Ру