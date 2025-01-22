В Петербурге задержали мундепа, находившегося в федеральном розыске

В Петербурге задержали муниципального депутата МО "Муринского городского поселения" в Ленобласти Андрея Титова, который находился в федеральном розыске, сообщает 78.ru. Источник подтвердил ЗАКС.Ру, что вечером его остановили на Московском вокзале и отправили в изолятор временного содержания.

Титова разыскивали по делу о мошенничестве, возбужденному ГУ МВД по Ставропольскому краю в октябре 2023 года. У полиции возникли вопросы к подготовке конкурсной документации для участия в закупке оборудования ГУП "Ставэлектросеть".

Андрей Титов значится генеральным директором ООО "Дарзар", занимающегося поставкой строительных материалов. Это же место работы он указывал и при выдвижении на выборы в совет Муринского городского поселения. На сайте ФАС России в декабре 2024 года было опубликовано решение комиссии управления ведомства по Ставропольскому краю, в котором сообщается, что петербургское ООО "Дарзар" и еще две компании якобы могли быть причастны к нарушениям, выразившмся "в заключении и реализации антиконкурентного сговора при участии в закупочных процедурах" в качестве возможных исполнителей.

скриншот с сайта МВД

В документе также говорится, что в июне 2024 года в Ставропольское УФАС из ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю поступили копии материалов уголовного дела, "содержащие в себе сведения о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях" этих трех компаний. Подробности уголовного дела при этом в решении не раскрываются.

На сайте МО "Муринское городское поселение" указано, что в 2001 году Титов получил образование в Санкт-Петербургском военно-морском институте. Депутатом стал лишь в сентябре 2024 года, избрался как самовыдвиженец.

фото МО "Муринское городское поселение"