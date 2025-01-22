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Новости 18:58

Ленобласти представили нового главу комитета по ЖКХ

фото ЗакС политика Ленобласти представили нового главу комитета по ЖКХ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил на должность главы комитета по ЖКХ Егора Мищерякова, сообщил глава 47-го региона в своем telegram-канале. 

Как отметил Дрозденко, перед новым руководителем комитета стоят, в частности, задачи по работе с производительностью труда в ЖКХ и четкость в исполнении национальных проектов. Губернатор Ленобласти также поделился мнением, что Мищерякова ожидает "динамичное погружение в отрасль". 

Егор Мищеряков по образованию экономист. В 2019 году он был замдиректора Агентства экономического развития Ленинградской области. Уже в 2020 году перешел на должность первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Ранее комитет по ЖКХ Ленобласти возглавлял Александр Тимков. На эту должность он впервые пришел в 2016 году, затем через год он возглавил другое ведомство и вновь вернулся в комитет по ЖКХ уже в 2019 году. Еще вчера он отчитывался, что за неделю с улиц было убрано 8 млн кубометров снега. О его дальнейших карьерных шагах пока не сообщается. 

Фото с сайта администрации Ленобласти


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