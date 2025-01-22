Ленобласти представили нового главу комитета по ЖКХ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил на должность главы комитета по ЖКХ Егора Мищерякова, сообщил глава 47-го региона в своем telegram-канале.

Как отметил Дрозденко, перед новым руководителем комитета стоят, в частности, задачи по работе с производительностью труда в ЖКХ и четкость в исполнении национальных проектов. Губернатор Ленобласти также поделился мнением, что Мищерякова ожидает "динамичное погружение в отрасль".

Егор Мищеряков по образованию экономист. В 2019 году он был замдиректора Агентства экономического развития Ленинградской области. Уже в 2020 году перешел на должность первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Ранее комитет по ЖКХ Ленобласти возглавлял Александр Тимков. На эту должность он впервые пришел в 2016 году, затем через год он возглавил другое ведомство и вновь вернулся в комитет по ЖКХ уже в 2019 году. Еще вчера он отчитывался, что за неделю с улиц было убрано 8 млн кубометров снега. О его дальнейших карьерных шагах пока не сообщается.

Фото с сайта администрации Ленобласти