СК возбудил дело из-за нападения на журналистку телеканала "78"

Сотрудники Следственного комитета Василеостровского района возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК) из-за инцидента с корреспондентом телеканала "78", который произошел вечером 22 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Съемочная группа телеканала "78" на 27-й линии Васильевского острова, согласно редакционному заданию, готовила репортаж про запертую в автомобиле собаку. Владелец собаки забрал питомца из машины и на вопросы корреспондента телеканала о причинах длительного нахождения животного в машине ударил ее рукой по лицу, причинив физическую боль, а также телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве опубликовали выдержку из репортажа журналистов. На кадрах запечатлено, как девушка пытается догнать мужчину с собакой и пытается с ним заговорить, однако диалог получается не очень содержательным. В какой-то момент мужчина толкает корреспондентку и уходит. Журналисты вызвали скорую.

Сейчас сотрудники СК проводят следственные действия для установления обстоятельство происшествия и поиска мужчины, который, вероятно, применил физическую силу к журналистке. В самом издании рассказали, что пострадавшую сотрудницу издания зовут Анастасия Курочкина. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Константин Леньков / Кадр из видео СК