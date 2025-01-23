Песков не считает выдвижение Борисова на "Оскар" знаком конца "культуры отмены"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что номинация российского актера Юры Борисова на премию "Оскар" не означает завершения так называемой "отмены" российской культуры на Западе, передает 23 января ТАСС.

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на престижную кинопремию за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора" (2024).

Юра Борисов - российский актер. Среди фильмов с его участием — "Т-34", "Союз спасения", "Купе номер шесть", "Капитан Волконогов бежал", "Кентавр", "Сто лет тому вперёд" и другие. В 2025 году Юра уже был номинирован на американскую кинопремию "Золотой глобус".

фото с сайта Кремля