Прокуратура заинтересовалась родственными связями главы ЗакСа Ленобласти

Прокуратура Ленобласти затребовала объяснений у председателя областного Законодательного собрания Сергея Бебенина из-за назначения его родной дочери на должность его помощницы, как сообщает 24 января 47News. Как стало известно на прошлой неделе, представители фракции КПРФ ЗакСа Ленобласти обратились в прокуратуру региона с просьбой оценить правомерность действий спикера.

Как указывается в обращении, Марина Бебенина, старшая дочь Сергея Бебенина, была назначена его помощницей самим главой ЗакСа. По мнению спикеров от КПРФ, это якобы может противоречить антикоррупционному законодательству.

В аппарате ЗакСа Ленобласти ответили 47news, что нарушений при оформлении Марины Бебениной не было, а деятельность она осуществляет на общественных началах и зарплата ей не положена. Также в аппарате сослались на распоряжение № 59 от 16 декабря 2016 года, подписанное самим Бебениным, в котором перечисляется, кто может являться его помощником.

Теперь прокуратуре региона предстоит рассмотреть копии личного дела помощницы Бебенина, документы о согласовании кадровой и правовой службы при ее назначении, сведения о размере выплаченной заработной платы. Также надзорному органу предстоит выяснить, рассматривался ли вопрос о конфликте интересов соответствующей комиссией.

Марина Бебенина известна прежде всего как кинопродюсер. Сам спикер областного ЗакСа ранее в интервью СМИ рассказывал, что его старшая дочь более 15 лет трудится в киноиндустрии. На ее счету как минимум 18 проектов, среди которых фильм "Серебряные коньки", а также сериалы "Беспринципные", "Первый номер", "Обоюдное согласие" и "The Телки".

фото с сайта Заксобрания Ленобласти