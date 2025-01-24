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Муниципал 17:21

Чашина и Хлебникова отправились на форум в Мурманск

фото ЗакС политика Чашина и Хлебникова отправились на форум в Мурманск

В Мурманске 24 января стартовал муниципальный форум "Малая родина - сила России". Темой мероприятия стала экология. Петербургское муниципальное сообщество на форуме представляют глава МО "Кронштадт" Наталия Чашина и глава МО "Ульянка" Оксана Хлебникова. 

"Мы с Оксаной уже находимся в Мурманске на форуме. Шлем теплый горячий северный привет. Здесь -26 [на самом деле, погода в Мурманске сегодня не опускалась ниже -15 - прим ЗАКС.Ру], но настроение отличное. Спасибо нашей команде Санкт-Петербурга, которая нас направила. Мы вас не подведем, будем активно участвовать. В Санкт-Петербурге нет проблем с экологией, но вопросы - есть", - рассказала Чашина на видео, опубликованном в СМО. 

Глава МО "Ульянка" Оксана Хлебникова представит участникам доклад по теме экологии. Ее выступление будет посвящено инициативам, направленным на сохранение экологического благополучия округа. 

На открытии форума с приветственным словом выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Собравшимся он рассказал, что для региона большая честь принимать старт регионального этапа форума. 

Константин Леньков / Фото Правительство Мурманской области


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Хлебникова Оксана Николаевна
Пока еще нет голосов...
Чашина Наталия Фёдоровна
Упоминаемые персоны
Хлебникова Оксана Николаевна 
Чашина Наталия Фёдоровна 
Чибис Андрей Владимирович




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