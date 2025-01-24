Минюст признал рэпера Влади* иноагентом

Участник рэп-группы "Каста" Владислав Лешкевич*, более известный под псевдонимом Влади*, внесен 24 января в реестр иностранных агентов, следует из информации на сайте Министерства юстиции. Кроме него, список пополнили журналистка Ольга Ившина**, политический аналитик Антон Барбашин***, активист из Белгорода Максим Климов****, а также журналисты Алексей Продайвода***** и Арина Федоровых******.

Кроме того, статус иноагента был присвоен проекту "Поддержка политзаключенных. Мемориал"*******.

Как следует из разъяснений Минюста, Лешкевич* участвовал в распространении материалов иноагентов и высказывал недостоверную информацию о российской власти и принимаемых ею решениях, а заодно выступал против СВО. "Проживает за пределами Российской Федерации", — сочли нужным уточнить в ведомстве.

Об Ившиной** в Минюсте заявили, что та распространяла фейки о решениях российских властей и недостоверные сведения о российской армии. О Барбашине*** заявили, что тот распространял фейки о российской власти, выступал против СВО и призывал к введению ограничительных мер против России. Климов**** также распространял фейки о российских властях, а заодно и об избирательной системе, считают в ведомстве. Продайвода***** и Федоровых****** выступали против СВО и распространяли недостоверную информацию о российской власти и армии, говорится в пояснении.

Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"******* взаимодействует с объединением, включенным в реестр иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, полагают в Минюсте.

*Минюст внес Владислава Лешкевича (Влади) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ольгу Ившину в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Антона Барбашина в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Максима Климова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Алексея Продайвода в единый реестр иноагентов

******Минюст внес проект Арину Федоровых в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру