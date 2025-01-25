Лидер ЛДПР Слуцкий обсудил с Бегловым помощь участникам СВО

Глава Петербурга Александр Беглов 24 января провел встречу с лидером ЛДПР, депутатом Государственной думы Леонидом Слуцким и членами регионального отделения партии. О деталях разговора парламентарий рассказал в своем Telegram-канале. Темой разговора стала соцполитика, меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

"Обсудил вопросы социальной политики, возможности помощи участникам СВО и членам их семей. <...> Также определили с Александром Дмитриевичем совместные направления по поддержке молодежи и по вовлечению её в созидательные проекты", - написал Слуцкий.

Кроме того, Слуцкий поздравил главу региона с приближающейся годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады. Еще лидер ЛДПР пригласил городские власти на партийный форум "Плечом к плечу", который пройдет в конце февраля.

Отметим, также во время своего визита в Петербург Слуцкий посетил Музей политической истории России, где открылась выставка о поэтессе Ольге Берггольц.

Константин Леньков / Фото Леонид Слуцкий