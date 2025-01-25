Беглов и Бельский поздравили молодых петербуржцев с Днем студента

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили молодых петербуржцев с Днем студента, он же Татьянин день, об этом 25 января сообщили в пресс-службе Смольного и в Telegram-канале Бельского.

Беглов подчеркнул значимость молодежи для будущего страны. По его словам, президент России поставил задачу укрепить технологический суверенитет и важная роль в этом отводится нынешним студентам. Также он отметил развитие технологических долин и меры поддержки студенческого творчества, включая конкурсы и гранты.

"Мы приняли программу развития Петербурга до 2030 года – "10 приоритетов". Одна из ключевых задач – создать максимум возможностей для самореализации молодежи и вовлечения студентов в науку", – добавил Беглов.

В свою очередь, Александр Бельский обратился к студентам в более неформальном тоне: "С Днем студента, ребята! Восхищаюсь вашей изобретательностью и стремлением менять жизнь в городе и стране".

Оба руководителя отметили активное участие петербургских студентов в общественной жизни, а в конце пожелали дальнейших успехов.

Фото: Telegram-канал Бельского