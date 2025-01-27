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Новости 12:33

Путин встретится с Бегловым в годовщину снятия блокады Ленинграда

фото ЗакС политика Путин встретится с Бегловым в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетит Петербург 27 января, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Также в ходе визита глава государства собирается встретиться с губернатором Александром Бегловым, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 

"Запланирована рабочая встреча с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым", - приводит слова Пескова ТАСС. 

Отметим, ранее в этот день губернатор Петербурга Беглов принял участие в возложении цветов на Пискаревском кладбище. Вместе с ним в памятной акции принял участие председатель городского парламента Александр Бельский, а также представители общественных организаций. 

Ранее глава города и спикер Заксобрания обратились к горожанам по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. 

Константин Леньков / Фото Кремль


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