Путин встретится с Бегловым в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетит Петербург 27 января, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Также в ходе визита глава государства собирается встретиться с губернатором Александром Бегловым, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Запланирована рабочая встреча с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым", - приводит слова Пескова ТАСС.

Отметим, ранее в этот день губернатор Петербурга Беглов принял участие в возложении цветов на Пискаревском кладбище. Вместе с ним в памятной акции принял участие председатель городского парламента Александр Бельский, а также представители общественных организаций.

Ранее глава города и спикер Заксобрания обратились к горожанам по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Константин Леньков / Фото Кремль