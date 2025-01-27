Компания депутата Павлова намерена построить ЖК в Токсово

ООО "Колвэй Центр" приобрела территорию бывшего военного городка в центре Токсово, обратило внимание издание "Деловой Петербург". Девелопер намерен построить на участке площадью 32,5 га современный микрорайон. Основателем и владельцем компании "Колвэй" является депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов.

Генеральный директор компании Александр Перфильев рассказал ДП, что девелопер в ближайшие месяцы определится с примерными параметрами проекта. Согласно предварительным планам, на этом месте появится современный микрорайон с необходимой социальной инфраструктурой. Стоимость объекта составила порядка 407,8 млн рублей.

"Это интересный и перспективный участок с хорошим расположением — рядом с железной дорогой, рядом с озёрами. Он правильной формы, поэтому здесь получится реализовать интересный проект", - приводит слова Дмитрия Павлова издание "Деловой Петербург".

После избрания в Петербургский парламент Павлов передал управление компании из-за запрета на совмещение коммерческой деятельности с депутатской работой. Павлов по-прежнему остается учредителем компании, однако, как уточнил Telegram-канал "Ротонда", операционных решений в компании парламентарий не принимает.

Дмитрий Павлов занимается недвижимостью с 1993 года. Его компания "Колвэй" ведет деятельность на рынке коммерческой, жилой и загородной недвижимости на территории Петербурга и Ленинградской области. В портфолио компании есть ряд крупных объектов. Например, торгово-развлекательный комплекс "Меркурий" в Колпино.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру